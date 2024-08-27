一名張姓女子，2023年12月25日聖誕節當晚，與一名身分不明男子前往汐止某汽車旅館投宿，未料事後男方不告而別，獨留她一人在房間，她當時身上僅有400元，但是卻連續延長4個小時，事後因付不出1200元延長費用，遭業者告詐欺。士林地院審理後，判處張女5個月徒刑，得易科罰金。可上訴。

根據判決書，張姓女子於民國112年12月某日前往汐止某家汽車旅館投宿，原應於隔日中午12時許退房，卻在旅館人員在退房時間將近時提醒，連續四次表示要延長1小時共4次，而根據汽車旅館收費方式，每小時延長就要加300元，直到下午四點，張女孩想要延長時遭到拒絕，這時才向櫃檯人員表明身上沒錢，但主動留下姓名、身分證字號及電話，約定於113年1月10日還款，未料事後張女仍未還款，因此遭到提告。

但是張女否認犯罪，辯稱是櫃臺經理同意她離開，既然店家已經同意，當然就沒有把身上的400元給對方，還抱怨警方用現行犯將她逮捕。

法官調查後認定，張女知道自己無力支付延長住宿之費用，竟仍向櫃臺人員表示要延長住宿時間，顯見其於4度延長住宿時，已經知道她退房時，並無任何能力可支付延長住宿費用，主觀上具有詐欺得利犯意及不法所有意圖。

法官因此認定，張女正值壯年，卻不思以正當方式獲取所需，僅為滿足一己之私，即任意對他人為詐欺得利犯行，對他人財產法益毫不尊重，價值觀念顯然嚴重偏差，犯後又否認犯行，也未與被害人達成和解及賠償損失，判處張女5個月徒刑，得易科罰金。可上訴。