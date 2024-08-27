「順發886」號漁船3年前走私154隻品種貓遭查獲，害貓隻全數遭安樂死、引爆貓奴們的怒火，還灌爆前總統蔡英文臉書，蔡英文也承諾「會修法、檢討制度」。高等法院高雄分院依準私運管制物品進口罪判幕後金主鄭常嘉1年6月、前海巡官員張芳溢處1年6月徒刑。案經上訴，最高法院駁回定讞。

「順發886號」2021年8月19日在台南安平外海9浬處遭海巡署截獲，在船艙密室內搜出154隻緬因貓、英國短毛貓、布偶貓、俄羅斯藍貓，完稅價格為196萬2363元，3天後全數依法安樂死，引爆動保人士不滿，萬名貓奴灌爆蔡英文臉書，蔡英文當時還發文回應會修法、檢討制度。

檢方調查，林政龍與在台中從事水產批發的鄭常嘉合謀，找上前海巡隊員張芳溢和友人郭閔豪，在澎湖海域接收大陸漁船載運的154隻名貴品種貓，為了確保存活度，眾人還在船艙內加裝冷氣機，並以漁獲的氣味掩護走私。

辦案人員深入追查，發現前海巡官員張芳溢、負責船艙改造和業務接洽的郭閔豪、經營寵物養殖場的林政龍，及幕後金主鄭常嘉等人涉案，依違反懲治走私條例等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦並起訴。

鄭常嘉辯稱，漁船由他出面承租，交由林政龍管理，不知道林政龍利用該船走私。郭閔豪辯稱，林政龍叫他幫忙改裝密艙，也不清楚林政龍的目的。

張芳溢則辯稱，自己是受林政龍委託代為招攬船長及輪機長，以獲得向鄭常嘉購買漁獲的機會，不知道林政龍走私。但林政龍卻在法院開庭時坦承犯行，供出鄭常嘉、郭閔豪、張芳溢3人是共犯的犯罪事實，更爆料鄭常嘉才是走私貓咪案幕後金主。

一審審酌相關事證，依準私運管制物品進口罪判鄭常嘉、張芳溢、郭閔豪等人1年2月至1年8月不等刑期。林政龍因認罪，被判1年4月，緩刑4年、應服180小時義務勞務，並支付30萬元給國庫。船長和船員也因認罪，各獲判8至10月不等刑期，緩刑2年，應服120小時義務勞務。

案經上訴，高雄高分院改判鄭常嘉1年6月，而郭閔豪1年2月，緩刑4年。案經上訴，最高法院駁回定讞。