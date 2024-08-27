外交部今日舉行例行記者會，外交部領事事務局副局長陳尚友表示，為避免民眾出國前臨時發現護照未滿6個月、逾期或遺失等，領事事務局提醒民眾提前檢查護照，並透過目前多元收件管道，向領事事務局或外交部四個辦事處辦理護照，另外也將於9月3日啟動試辦「有條件式線上申換護照」措施。

陳尚友提醒，民眾近期如有出國需求，請及早至領事事務局或外交部4個辦事處辦理護照。

陳尚友表示，為避免民眾出國前臨時發現護照未滿6個月、逾期或遺失，或受颱風等天災停班影響不及申（補）換護照，領事事務局提醒民眾提前檢查護照，並透過目前多元收件管道，向領事事務局或外交部四個辦事處辦理護照。

陳尚友進一步表示，民眾現有護照效期不到1年，或是並非目前最新護照式樣，即2021年1月11日起發行的新版晶片護照，都可以儘早申請換發護照。

另外，為持續精進便民服務，提供多元且便捷的申請換發護照管道，外交部定於9月3日啟動試辦「有條件式線上申換護照」措施。試辦首日上午9時30分將在領事事務局1樓舉行宣導活動，屆時將由外交部長林佳龍主持啟用儀式。

領務局也表示，參加該專案對象須為年滿18歲、持有自然人憑證，以及符合「護照逾期」、「10年內未有遺失紀錄」、「未涉各類加簽案」、「身處境內」、「户籍資料未變更」等條件，護照製妥後再由當事人親領以確認人别，此措施提供更加便捷的護照換發管道，歡迎符合條件民眾屆時多加利用。