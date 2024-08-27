有「上帝之手」美名的台大整形外科前主任湯月碧，於2010年間洩漏「微型骨鑽鋸組」等3標案內容，護航廠商得標，收取回扣59萬餘元；另以假發票，向青杏、惟生醫療基金會詐取補助35萬餘元。新北地院貪污部分判有期徒刑12年，褫奪公權5年；商業會計法等合併執行1年，得易科罰金。案經上訴，台灣高等法院更一審認為不能證明其犯貪污罪，今（27）日撤銷原判決，改依兩個公務員洩漏國防以外之秘密罪，各處有期徒刑4月。應執行有期徒刑6月，得易科罰金。可上訴。

湯月碧擔任連勝文槍擊案醫療小組召集人，由於連顏面遭子彈貫穿，臉部顱骨骨折，外界原以為會因此毀容，事後臉上幾乎看不出疤痕，被網友譽為「上帝之手」。

湯月碧自2005年8 月起至2014 年2 月擔任台大醫院外科部教授兼整形外科主任，檢調發現湯自2010年起辦理台大「整形外科統合式微型骨鑽鋸組」、「微創水刀清創儀」、「多功能血管電射」3項採購案時，涉嫌透過綁規格標、透露標案內容等手法，護航醫材代理商負責人郭秀東、賴榮錦，分以110萬、130萬及380萬元得標。

新北地院合議庭審酌湯碧月社會地位崇高，卻罔顧法紀，兼衡其罹患乳癌，正接受治療，依貪汙部分判有期徒刑12年，褫奪公權5年；商業會計法等合併執行1年，得易科罰金。

郭、賴依共同犯貪污罪，分判5月、4月徒刑，皆褫奪公權1年。另沒收昌偉企業、八億實業、曜得公司未扣案所得，共462萬餘元。

案經上訴，台灣高等法院考量湯月碧繳回犯罪所得，改依收賄等罪判處9年、褫奪公權4年，另商業會計法部份仍判1年徒刑，得易科罰金。

案經上訴，最高法院審酌，原判決一方面認定湯月碧在辦理3件採購案初始即萌生收賄犯意，另一方面卻又認定業者是在3件採購案結束後始萌生對湯月碧行賄的犯意，二者之間明顯矛盾，且判決理由不備、調查職責未盡，因此撤銷發回更審。

台灣高等法院更一審今撤銷原判決，改依兩個公務員洩漏國防以外之秘密罪，各處有期徒刑4月。應執行有期徒刑6月，得易科罰金。郭秀東無罪。昌偉企業公司、八億實業公司、曜得國際公司，均不予沒收或追徵。