新竹客運不續營新竹縣境行駛的50條公車路線，公路總局已將36條公路路線發包給2家業者經營，縣府解決6條路線外，並積極協助新埔鎮、芎林鄉、寶山鄉、峨眉鄉及湖口鄉爭取幸福巴士和幸福小黃計畫，日前獲得交通部公路局核定15案的經費3730萬元，再解8條路線，年底將可全部順利接軌。

交旅處長陳盈州表示，新竹客運在縣內原有54條公路路線，有4條因搭乘率偏低先行停駛，在竹客確定年底不續營後，有36條屬於公路路線，公路總局已發包給2家業者承接，剩下14條路線多屬偏鄉地區。

該處和公路總局新竹監理所經過多次開會協調，協助偏鄉行駛幸福巴士或幸福小黃接替竹客路線，尖石鄉、五峰鄉及關西鎮的幸福巴士已先後通車，成功轉型6條新竹客運不續營路線。

陳盈州指該處積極助各鄉鎮開辦幸福巴士或幸福小黃，有新埔鎮、芎林鄉、寶山鄉、峨眉鄉及湖口鄉等5個公所提出計畫，除了營運經費外，並要建置多卡通電子票證驗及動態資訊設備等費用，公路總局核定15案的經費3730萬元，由中央補助85％，公所自籌15％。

陳盈州說，需要解決的14條路線，目前6條路線已有幸福巴士替代，新爭取5個鄉鎮的幸福巴士及幸福小黃共開27條路線，將可銜接及涵蓋竹客不續營的8條路線，預計年底通車後，竹客在縣內行駛的50條路線，將可順利銜接。

陳盈州指竹東鎮和北埔鄉亦表達辦理幸福巴號士的意願，因2鄉鎮不受竹客不續營竹影響，目前尚在規畫備案中。

楊文科關心幸福巴士、幸福小黃的推動情形，期能降低竹客不續營的影響，讓有搭乘大眾運輸需求的民眾能持續使用，滿足就學、就醫、採買、宗教等各種交通上的便利。