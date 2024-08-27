劉書宏在緯來《甄心分享小琳鐺》談及藝人的坎坷成名路，透露他20多歲試鏡廣告時，帶著一位認識、暑假從國外回來、想要打工的17、18歲弟弟一起去甄選，沒想到最後廣告機會都被那位弟弟拿走。他最後也坦言，那位弟弟就是演員王大陸。

劉書宏說，自己踏出演藝圈的契機是拍廣告，之後才開始涉及戲劇演出。他說，試鏡一個茶飲廣告時，因為自己已經了半年的經驗，加上當時的選角滿喜歡他的，看到他的表演也露出滿意表情。後來換王大陸表演時，王大陸因為緊張加上選角態度滿兇，對王大陸的表演不太滿意，甚至還要他再示範一次給王大陸看。但沒想到最終結果被王大陸試鏡上，之後2人再一起面試其他廣告，也都由王大陸拿走。

有次，劉書宏問王大陸「最近有試上什麼廣告嗎？」聽到王大陸要前往上海與NBA的球星WADE一起拍攝氣泡飲料廣告，「他都是拍各大有名的廣告，廣告費都是10萬起跳。」主持人沈玉琳忍不住好奇問他「那當時你在幹嘛？」劉書宏笑說：「我也還是在拍廣告，但程度就跟王大陸有落差。」他也提到，雖然2人連絡變少，但每年過年還是會相約聚會。