日本防衛省26日表示，中國軍用Y9偵察機於當日上午11時29分至31分前後入侵長崎縣男女群島近海領空。外交部譴責中共恣意侵害他國主權及破壞區域和平穩定的行徑，並再次呼籲中國回歸理性自制，即刻停止一切破壞台海和平、升高區域緊張情勢的行徑。

外交部27日晚間針對此事發布新聞稿指出，中共此舉嚴重侵犯日本主權且升高區域緊張情勢。外交部對於中國恣意侵害他國主權及破壞區域和平穩定的行徑，表示強烈譴責。

外交部表示，近來中國不斷以軍機及軍艦侵擾我國與日本的防空識別區及專屬經濟海域，已升高區域情勢緊張。此外，中國更夥同俄羅斯在東海及南海頻繁進行軍演，企圖以武力改變現狀，其軍事擴張舉動已對台灣及日本在內的印太區域國家安全構成重大威脅。

外交部嚴正譴責並再次呼籲中國回歸理性自制，即刻停止一切破壞台海和平、升高區域緊張情勢的行徑。台灣作為負責任的印太地區成員，在積極強化自我防衛能力的同時，也將持續與包括日本在內的理念相近國家合作，共同遏止威權主義的擴張與侵略。