台北地方法院近日審理一起婚姻糾紛案件，原告阿偉（化名）指控被告阿德（化名）明知其陸配小美（化名）已婚，仍與其交往並發展親密關係，導致他精神上遭受嚴重打擊。經過一番激烈辯論，法官最終判決阿德必須賠償阿偉新台幣30萬元。可上訴。

阿偉主張，妻子小美在婚姻存續期間與阿德有染，甚至在今年4月13日兩人在板橋車站停車場內摟抱接吻，這一行為嚴重侵犯了他的配偶權益，導致他精神上受到極大痛苦。因此，他向法院請求阿德賠償精神慰撫金100萬元。

阿德則辯稱，自己與小美於107年間相識，當時便知悉她已婚。113年過年期間，他前往中國代購商品，因而與小美聯絡並搭乘同一班機返台。阿德強調，當時小美向他展示了手機內中國地區的人口登記卡，顯示其婚姻狀況為「未婚」，因此他誤認小美已離婚，認為兩人的互動並無逾矩。

然而，法官經過審視阿偉所提供的證據，包括錄影畫面和對話內容，發現兩人關係曖昧且親密。錄影中顯示，阿德與小美曾在板橋車站停車場內摟抱接吻，對話內容更透露出阿德對小美的好感和曖昧情愫，這些證據無法支持阿德的辯解。

法院認定，阿德雖辯稱根據小美提供的中國人口登記卡誤認其已離婚，但該登記卡顯示的日期與實際情況不符，加上他早已知曉小美在台灣的婚姻狀況，理應以台灣地區的婚姻狀況證明為準，因此他的辯解不成立。最終，法官考量雙方的身分、經濟狀況及阿德的加害程度，判決阿德須賠償阿偉30萬元，超出部分的請求則未予採納。可上訴。