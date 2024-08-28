大陸有女子搭乘火車時，因一旁的大媽看著手機的影片，但播放出的聲音太大聲、太吵讓她受不了，於是她便和大媽說「阿姨能小聲點嗎？阿姨，能小聲點嗎？」、「我是『精神病』，聲音太大我會砍人」，大媽聽完後，便換位子離開，不過，女子後續也說明，不建議學習，在外還是要注意自身安全，若有相關狀況發生，建議先商量，並且找乘務員幫忙解決。

「微博」上有博主分享一段影片，從影片中可見，有名大媽於火車上看影片時，其播放的聲音太大聲，吵到一旁的女子，而女子便向大媽詢問「阿姨能小聲點嗎？阿姨，能小聲點嗎？」、「我是『精神病』，聲音太大我會砍人」。

而女子事後也在網上回應，「老鐵們不建議學習，這種情況容易起衝突，後續雖然阿姨走了...」，她也說，若是對方不理智，特別容易起衝突，請不要威脅到自己的安全，出們在外一定要保證自己的安全，如果遇到這種情況，建議先商量一下，不行就找乘務員幫忙解決一下。

消息在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「公共場合外放真的很討厭」、「應該換個老人機」、「現在乘務員都會提醒乘客」、「有次進電梯，大爺插著耳機開著外放聽有色小說，聲音還很大那種，把其他人都整不會了」、「那些看不慣孩子哭鬧常罵孩子的那群人，趕緊出來發揮你們的特長」、「有一次我在醫院的時候，有一個人也是外放放歌，非常大聲後，來那個醫院的工作人員情商非常高，特別會說」。

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