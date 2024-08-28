中租控股在27日召開法人說明會，法人持續市場關注BNPL以及原車融資業務資產品質以及對中租控股影響，中租控股董事長陳鳳龍表示，先買後付 (BNPL) 延滯率本來就很低約只有1％，對於消金業務上影響本來就不大。對於整體業界影響較大的為「原車融資」，由於金管會要求租賃公司放款成數必須低於車價100％，然而中租的「原車融資」占比也不高。中租的中小企業融資占八成，車輛業務占不到二成，車輛業務內容多包括卡車、遊覽車、新車及二手車的買賣融資以及原車融資等，而原車融資業務只占車輛融資的20~30％左右，經過3~4個月的觀察，目前該業務量已下降，貸放金額沒有上升，帳款回收仍維持穩定，對中租控股業務影響程度並不大。

雖然原車融資和BNPL對中租控股營運影響不大，然中租控股三大地區上半年獲利仍較去年同期下滑，台灣、大陸及東協分別下降4％、9％及26％，中租控股表示，主因大陸財政返還等稅務利益較去年同期約少了2億人民幣，其次是大陸及東協延滯率較多，提列較多信用減損所致。然今年上半年台灣、大陸及東協營收分別較去年同期上升9％、6％及4％。

即使中租控股第二季合併延滯率雖自3.4％升至3.5％，主要是因大陸和東協延滯率上升所致，大陸自4％升至4.1％、東協自4.5％升至4.9％，然台灣則從2.8％降至2.7％。中租控股表示，東協延滯率上升主要受泰國經濟轉弱影響，泰國在公共設施預算執行較慢、承作的相關車輛融資金額較多，使泰國延滯率提升。

至於大陸地區部分，陳鳳龍表示，大陸的經濟情況仍處於停滯的狀態，若要立即顯著改善，仍須要一點時間，中租控股目前可努力做的，就是加速延滯案件回收。因此，中租增加催收入員配置及加強催收管理，也都把催收時間往前推進，預期逾期3天以上，法務人員就介入跟客戶談還款方式。即使大陸和東協情況不好，但是在東協部分，中租有很多營運單位，扣掉泰國外，馬來西亞和柬埔寨第二季延滯率已有改善，獲利率也提升，因此，目前是要加強泰國延滯案的回收。

另有法人詢問未來中租是否會透過併購提高中租的市占率，陳鳳龍表示，中租對於併購向來沒有排斥，但是中租在作每一個併購案時都會相當小心，若未來在東協地區有併購機會，中租也會認真評估，但目前尚無明確併購評估標的。