大陸央視新聞報導，暑假接近尾聲，大陸全國各地「博物館熱」持續升溫，三星堆博物館也人氣爆棚，一票難求！網上預約系統出現大量黃牛搶票現象，嚴重擾亂市場秩序。前不久，甚至出現了「1個帳號1個月參觀7000次三星堆」的怪現象。館方與黃牛對抗持久戰。

之前對一個帳號一天買多少張門票，三星堆博物館的門票系統沒有規定，也就是說，一個帳號只需要使用不同的身分證資訊，即可以大量購票，所以才會出現一個月買7000張票的現象，這也是黃牛鑽漏洞的主要手段。

三星堆博物館公眾服務部湯莉指出，大陸觀眾僅可使用身分證購票、檢票，同一證件每個參觀日僅能預約購買一張門票，避免黃牛或其他被凍結人員使用除身分證外的證件進館。在公安部門的支持下，在遊客中心設立臨時身分證明辦理點，嚴禁黃牛冒用他人身分證。

在各種技術手段面前，黃牛也在不斷變換著新花樣，三星堆博物館技術部門也在想方設法迅速應對新情況。比如，如何應對大量的外掛軟體來搶票，如何識別虛假的用戶地址等。

三星堆博物館工作人員張淞指出，這種外掛採用計算的方式，刷新頻率會比普通的用戶高很多。黃牛的機刷這種資料是非常高的，在很火的時候甚至能達到99.9％，普通人（正常購票的請求）可能只占到0.1％，逐步地去識別這種高頻刷新的行為之後，對其IP進行限制，然後對其帳號進行限制。那麼大概經過了一個星期的樣子，逐漸地把黃牛的流量給控制了下來。

還有一種新的刷票方式。張淞分析，黃牛採用模擬IP，館方甚至有一次發現一個帳號，模擬了1萬多個IP「來襲」，實際上就告別了以前的這種一個帳號，高頻率去刷新票，變成了1萬多個帳號或者1萬多個IP，很低頻率地在訪問館方後台系統，看起來就像是1萬多個真人在買票一樣。

既然是虛擬帳號，當然就和真實的帳號有一定的區別。三星堆博物館一方面從技術層面研發更加優化的方案，堵住系統漏洞。另一方面，針對已經來到博物館並未曾提前預約的遊客，三星堆博物館在暑期推出夜場服務，增加參觀場次，延長開放時間到每天20點整。並且夜場門票是每天下午五點開售，讓遠道而來的遊客不至於白跑一趟，遺憾而歸。