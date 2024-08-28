泰國暴雨洪災22死19傷陸駐泰使館澄清瀾滄江上游景洪水電廠未洩洪。圖為景洪市位置示意。（大陸天地圖）

泰國16日至26日強降雨致中國駐泰國使館網站28日消息，中國大陸駐泰國大使館新聞發言人27日向媒體表示，近日泰北、泰東北多地遭遇洪災，中方對此高度關注。經向中國主管部門初步核實，近期中國境內河段水情正常，瀾滄江相關水庫處於蓄水狀態。8月18日至25日，景洪水電廠日均出庫流量較往年8月減少60％，並未進行洩洪操作。

駐泰國使館強調，瀾滄江流域六國是山水相連的命運共同體，中方充分尊重和照顧流域國家的利益和關切，願進一步加強水資源資訊共用與合作，提升流域綜合治理能力，共同應對氣候變化和洪澇災害等挑戰。

景洪水電廠位於雲南省西雙版納州景洪市北約5公里，是瀾滄江中下游河段規畫八個梯級電廠中的第六級。電廠樞紐主要由擋水、洩洪、引水發電和航運過壩等建築物組成。景洪水電廠是一座集熱帶雨林景觀、西雙版納傣族文化和水電建設為一體的旅遊生態電廠和華能「視窗水電廠」，建成後不僅有效提高下游景洪市防洪能力，還能改善航道里程105公里。

新華社此前報導，泰國內政部防災減災廳26日表示，泰國近日遭受強降雨引發洪水和山體滑坡，已致22人死亡、19人受傷，13個府的3萬餘戶居民受到影響。

泰國內政部防災減災廳在聲明中說，從8月16日至26日，強降雨帶來的影響波及泰國從北到南的13個府。截至26日上午，泰國北部5府的737個村莊仍有洪澇災情，該部門正在加大力度對相關區域進行緊急排水，全力救助受災民眾。