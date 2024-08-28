台東市豐榮國小將老舊的音樂教室改造為多元學習空間「藝次元」，可上各類藝文課程、更成為小型展演空間。（蔡旻妤攝）

台東市豐榮國小將老舊的音樂教室改造為多元學習空間「藝次元」，可上各類藝文課程、更成為小型展演空間。（蔡旻妤攝）

成軍逾30年的台東市豐榮國小合唱團在老舊環境克難訓練，仍勇奪2021年全國學生音樂比賽台東複賽3項冠軍，學校趕在暑假將音樂教室大改造為多元學習空間「藝次元」，空間寬敞素雅，將布幕拉起成為小型展演空間，作為孩子開學時的新禮物。

嶄新的教室空間寬敞，正前方設有觸控電子螢幕、右側掛上白板，左側以木階梯作為合唱團站台，依教學需求多元利用，易收納的課桌椅可在擺放至教室中央區塊，淨空則變成舞台，木階梯變成了觀眾席，四周的布簾用來區隔空間，或做為舞台背景布幕，空間運用更具彈性。

校長毛慧莉說，原音樂教室老舊，「以往師生練習合唱時必須先搬走桌椅，再搬來笨重的合唱台」耗時費力，校方今年爭取教育處未來多元學習發展計畫經費，著手整建，營造乾淨、簡單舒心的學習環境。

豐榮國小表示，改造後的教室整體色系與全校空間色調融合，中文命名為「藝次元」，英文是「infinity」，創造未來教室無限的可能性，不再只是上音樂課、供合唱團練習，還包括肢體律動及所有藝文課程；工程歷時3個月，順利趕在暑假結束前完工，是送給學生最棒的開學禮物。