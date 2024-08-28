中秋節將至，為讓長輩佳節留下難忘回憶，華山基金會28日上午，於三義名人幼兒園舉行「大細共下來做月餅」活動，特邀老字號榮泉餅店師傅在現場與百歲人瑞及其他老寶貝們、百位孩童、合製象徵團圓的一口酥月餅。榮泉餅店延續六年中秋節捐贈傳統，今年將捐出850顆月餅，而台電苗栗區營業處在處長邱華龍帶領下，號召同仁認助中秋關懷禮，要像台電的電力散播在各個角落，供電也供愛。

住在三義鄉的百歲人瑞陳阿婆，生活簡樸，自耕自足，仍保持燒柴煮水洗澡的傳統，她熱衷參與華山基金會的活動，保持身心健康。活動當天，華山帶領陳阿婆與其他長輩及150位小朋友，穿上圍裙戴上廚師帽，成為一日糕餅師傅，在榮泉餅店師傅的指導下，一起揉麵糰、包餡，手作出顆顆精緻的小月餅，現場老幼同樂，氣氛溫馨。名人幼兒園羅文彬董事長常年支持華山服務，期望孩子們在陪伴長輩的過程中，也培養柔軟的心，學習關懷身邊爺爺奶奶。

華山基金會本著關懷失能、失依、失智長輩的心，發起2024常年服務暨「愛老人 中秋亮起來」公益行動，邀請各界一同在中秋佳節伸出雙手幫助三失長者，期盼各界響應認助中秋關懷禮(380元／份)，倘有結餘作為常年服務經費。結合本鄉本土愛心 照顧本鄉本土老人，愛心電話：037-373627余縣站長。捐款轉帳：臺灣銀行豐原分行 代碼004 帳號030-001-149-274(備註113中秋)