媒體報導，一名台灣女子在紐西蘭辦理當地駕照時，疑似遭來自中國大陸的客服人員打壓，甚至建議將出生地改為泰國。對此，外交部表示，紐西蘭汽車協會總部聯絡中心執行長已為此公開道歉，外交部已指示駐奧克蘭辦事處向相關單位表達我國立場，強化聯繫，避免日後發生類似錯誤。

紐西蘭新聞網站Stuff報導，一名台灣女子到奧克蘭韋斯特蓋特的紐西蘭汽車協（AA）會申請初學者駕照。不過疑似遇到中裔客服人員，告知她因出生地寫台灣，無法處理，更建議改為泰國。

隨後該協會主管出面指出，對該女所經歷的事表達歉意，並表示，該名員工當時感到困惑，因為該女子護照上同時寫著「中華民國」及「台灣」，因此曾打給紐西蘭運輸局試圖弄清該怎麼處理。

外交部指出，該協會總部聯絡中心執行長Julian Travaglia已公開誠摯道歉，承認該事件是該名職員個人的違失，AA將加強員工教育，並再度重申該機關服務所有民眾，有關填寫出生地，台灣是可行選項，對於我國民眾未感受到AA高品質及迅速的服務深表歉意，未來不會再發生類此混淆錯誤。

外交部強調，該部甚為重視我國人權益，已指示駐奧克蘭辦事處向相關單位表達我國立場，強化聯繫，避免日後發生類似錯誤。

外交部將持續就各國不當稱我或是我國人受到不平等對待要求更正，也歡迎國人即時向外交部與駐外館處反應，以共同捍衛我國國格尊嚴並確保旅外國人的應有權益。