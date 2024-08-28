知名隱形眼鏡大廠「愛爾康」發現，第三方供應商提供的材料有品質問題，導致配戴時可能短暫出現刺痛、紅眼或視力模糊，因此啟動自願性產品回收，經查國內進口11批、共306盒，已於8月13日起通知受影響客戶，預計在1個月內完成。

食藥署網站公布3款醫療器材回收警訊，分別是愛爾康全涵氧散光日拋隱形眼鏡（衛部醫器輸字第033957號）、愛爾康全涵氧多焦點日拋隱形眼鏡（衛部醫器輸字第029131號），以及全涵氧日拋高透氧隱形眼鏡（衛署醫器輸字第024229號）。

食藥署說明，原廠發現委託的第三方供應商所提供的材料存在品質問題，該材料僅用於單一製造廠所生產特定批號隱形眼鏡。為保障客戶及消費者權益，愛爾康已針對特定批號的受影響產品進行自願性的產品回收。

經內部調查，受影響產品並不會提高配戴者的風險，但配戴有可能導致暫時性問題，例如刺痛、紅眼或視力模糊，這些症狀在移除或更換鏡片後就會消失。原廠請客戶立即停止出貨受影響產品，並進一步通知相關眼科專業人士、消費者或已收到此自願性回收批號產品的顧客。

經查，國內進口的受影響產品共11批、306盒。瑞士商愛爾康大藥廠股份有限公司台灣分公司於今年8月13日開始通知受影響客戶停止使用受影響產品，並啟動回收作業，預計於9月13日前完成。