台中市和平區區民代表羅進玉，被控前年底選舉為求勝選，向胞姊拜託將住外地的外甥及外甥女戶籍遷入選區，取得投票權支持他。經檢方提起當選無效之訴，一審判決羅當選無效，經羅上訴，台中高分院審結今天判決駁回，維持原審當選無效判決，全案定讞，不得上訴。

羅進玉參選台中市和平區第三屆第三選舉區的區民代表選舉，2022年11月26日投票結果獲選。檢方提起當選無效之訴，指控羅在競選期間，為求勝選拜託胞姊將外甥及外甥女的戶籍虛偽遷入羅的農場，以取得投票權，經外甥及外甥女同意後遷入，且外甥女在投票當天前往投票。

羅進玉否認指控，辯稱胞姊等母子幫忙他管理、推銷農場水果，他為幫外甥及外甥女取得「台八線中橫便道」的通行資格，才將兩人戶籍遷入大梨山地區，並非為了取得投票權資格。

羅胞姊及兒女等證稱，並未實際住在該選區戶籍地，近年較少上山，無「台八線中橫便道」通行需求，因受羅拜託，在2022年4月間遷移戶籍，為取得投票權支持羅的選舉。

一審在去年12月間判決羅當選無效，羅不服上訴。台中高分院審結，28日判決駁回。

台中高分院合議庭認為，雖羅否認犯行，但胞姊及外甥、外甥女的證述及Line群組對話內容等相關證據，足以證明羅透過胞姊取得外甥及外甥女同意，將戶籍遷入他的戶籍地，是為取得投票權，並由外甥女投票，構成妨害投票行為。

合議庭認為，原審判決羅敗訴，並無違誤，羅上訴應予以駁回。