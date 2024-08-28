花蓮縣議會議長張峻去年遭檢舉長期占用國有財產署位在光復鄉的山坡地種植檳榔，案經花蓮地檢署調查發現，張自2014年起佔用土地面積約10萬8000多平方公尺，且每年以120萬元出租給不知情的農友經營檳榔元至去年5月，不法所得總額高達1080萬，檢方認為張峻已涉嫌違反《水土保持法》，今宣告偵查終結依法提起公訴。

花蓮地檢署主任檢察官蔡勝浩指出，張峻現為花蓮縣議會議長，明知光復鄉水廣段甲、乙地號土地為國家所有，現由國有財產署管理，且是《水土保持法》及《山坡地保育利用條例》所稱的山坡地，非經國產署同意及未擬具水土保持計畫送請核定，不得擅自墾殖、占用。

不過張峻竟基於違反《水保法》的犯意，且未經國產署同意，自2014年9月起，占用該地段甲、乙地號土地範圍面積共約10萬8868.26平方公尺，每年以新台幣120萬元的價格，出租給不知情的許姓民眾及王姓民眾經營檳榔園至2023年5月，9年下來共累計1080萬元。

蔡勝浩表示，按一般農民栽植檳榔，若忽視水土保持的重要性，恐造成檳榔園水土嚴重流失，且大面積土地開挖種植檳榔，將使林木植生與地被覆蓋破壞，地表逕流增加，造成土壤沖蝕加劇，故山坡地大量栽植檳榔是導致水土流失、土石崩塌的重要因素之一。

他說，雖然張峻未經同意擅自占用公有山坡地，並出租他人經營檳榔的土地，未實際產生水土流失的結果，但對山坡地水土資源的保育及水土保持的維護，仍有危害可能，經調查證據完畢，認為事證明確，依《水保法》第32條第4項、第1項前段之在公有山坡地內未經同意擅自墾殖、占用致生水土流失未遂嫌，依法提起公訴，並聲請沒收犯罪所得。

花蓮地檢署表示，為維護珍貴的山林資源，對長期占用山坡地栽植檳榔樹破壞水土保持案件，將持續嚴加查緝，並與相關單位密切合作，共同維護山林區域的生態環境與自然資源。