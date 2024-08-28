由金門縣政府委託國立金門大學辦理「金門貿易專區設置之可行性評估」，執行歷程已經進行至中後階段，今(28)日邀請相關領域專家學者舉行座談會並提出建議，透過與縣府及金門大學的充分討論，做為未來金門自由和平貿易專區之推動與規畫方向之建議。

本次座談會由金門縣政府委託國立金門大學邀請相關領域專家學者，進行規畫可行性之討論與意見提出，與會人員包括金門縣政府參議呂清福、建設處副處長陳彥志、行政處副處長何佩舉、港務處課長張修正、國立金門大學副校長高瑞新率領之專業團隊，以及專家學者中國地方自治學會理事長紀俊臣、金馬澎離島聯盟理事長黃獻平、前金門縣議會秘書長翁自保、財政部關務署高雄關簡任稽核李甲彬與稽核施達偉。

縣府建設處說明，座談會針對三項主題進行討論，分別為「設立和平貿易區短期努力方向與作為」、「設立和平貿易區中期努力方向與作為」，以及「設立和平貿易區長期努力方向與作為」。

會中專家學者表示相關意見，均認為短期推動小額貿易對金門具有助益，可朝向設置跨境電子物流中心發展；中期部分作為須爭取中央認同與支持，針對離島建設條例第18-1條進行增設與修正；長期作為於離島基本法之制定應借鏡相關案例，考量離島特性，依離島環境弱勢與生存發展受限事項納入內容架構，以此重塑島與定位與授權，並有效建構具離島特性之保障法治。

座談會中與會專家學者提出相關建議及討論，最後由金大校長高瑞新進行會議總結，針對專家學者所提供之寶貴建議，均可以做為未來金門自由和平貿易專區之推動與規畫方向之建議。