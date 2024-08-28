移民署宣導防堵非洲豬瘟來台，以中、英、越、泰四國語言宣導。（圖／移民署提供）

移民署宣導防堵非洲豬瘟來台，違規郵包裁罰新措施，以中、英、越、泰四國語言宣導。（圖／移民署提供）

移民署宣導防堵非洲豬瘟來台，違規郵包裁罰新措施，以中、英、越、泰四國語言宣導。（圖／移民署提供）

國際間有73個國家淪非洲豬瘟疫區，目前我國與日本為亞洲地區惟二無發生非洲豬瘟疫情的地區，但檢疫機關今年在機場查獲62起外來人口違規攜帶豬肉產品入境，因無法當場繳清罰鍰，遭拒絕入境，移民署提醒，適逢中秋佳節即將到來，民眾送禮饋贈需求大增，新住民朋友也勿請家鄉親友郵寄肉製品來台，也勿趁秋節返鄉探親之際，攜帶非洲豬瘟疫區豬肉及豬肉製品入境，更不要將飛機上提供之餐點攜帶下機，以免受罰。

移民署表示，隨著入境旅客人數持續增加，今年有多起外來人口違規攜帶豬肉產品入境，一名初次來台觀光的韓國籍母親，與女兒一同來台旅行，將沒吃完的飛機餐、含豬肉麵包食物，攜帶入境被查獲，因無法當場繳清罰鍰，而被拒絕入境，同行女兒也取消旅程，原本滿心期待的旅行，因為吃剩的飛機餐而破滅得不償失。

另一名自澳門來台轉機至加拿大的泰國籍觀光客，本想趁轉機時間，先入境台灣微旅行，沒想到，因帶入澳門伴手禮肉鬆蛋捲而被查獲，最後也因為無法當場繳清罰鍰，以致在台微旅行的計畫泡湯。

移民署提醒，中秋節前夕，新住民及移工朋友因思鄉情懷與贈禮習俗的關係，經常透過攜帶或請親友以郵包快遞寄送家鄉食品食材來台，然在非洲豬瘟疫情持續肆虐之際，新住民及移工朋友切勿攜帶或郵寄非洲豬瘟疫區肉製品來台，違者受罰金額最高100萬元，千萬不要因為想念家鄉味，誤觸法網而付出高額罰款，破壞佳節氣氛。