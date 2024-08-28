大陸足壇掃黑肅貪接近尾聲！大陸央視新聞28日報導，湖北省武漢市中級人民法院8月28日一審公開開庭，審理大陸國家體育總局前黨組成員、副局長，中國足球協會前黨委書記、副主席杜兆才受賄一案。杜兆才坦承歷任大陸體育要職11年計受賄4341萬餘元（人民幣，下同，約合新台幣1.91億元），庭審後法庭宣布休庭，擇期宣判。

湖北省武漢市人民檢察院起訴指控，2012年至2022年，被告杜兆才利用擔任大陸國家體育總局田徑運動管理中心黨委書記、主任，國家體育總局黨組成員、局長助理、副局長，中國足協黨委書記、副主席等職務上的便利，為有關單位和個人在賽事承辦、人事安排、球員轉會等方面提供幫助，直接或通過親屬等人非法收受財物共計折合人民幣4341萬餘元。檢察機關提請以受賄罪追究杜兆才的刑事責任。

庭審中，公訴機關出示了相關證據，被告杜兆才及辯護律師進行質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表意見，杜兆才進行了最後陳述並當庭表示認罪悔罪。庭審最後，法庭宣布休庭，擇期宣判。

大陸各級人大代表、政協委員、媒體記者等各界民眾20餘人旁聽庭審。