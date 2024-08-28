由諾貝爾獎得主尤努斯(Muhammad Yunus)主持的孟加拉臨時政府，解除了前總理哈西娜(Sheikh Hasina)的政治迫害命令，原本被控進行「恐怖活動」的抗爭學生，以及抗爭主力的伊斯蘭大會黨(Jamaat-e-Islami party)被完全平反。

半島電視台(Aljazeera)報導，內政部週三撤銷對該國最大穆斯林政黨的禁令，該禁令是前總理哈西娜倒台前幾天頒布的，禁令指責伊斯蘭大會黨的成員火煽動學生發動抗爭。看守政府發布的一份公報稱，「沒有具體證據表明伊斯蘭大會黨及其附屬機構參與了恐怖活動」。

伊斯蘭大會黨是孟加拉第3大政黨，卻在2013 年被禁止參加選舉，因為高等法院法官裁定，該黨的章程違反了世俗憲法。因此在隨後的2014年、2018年和今年1月的選舉，他們都不能派候選人參選。76歲的哈西娜就在質疑聲中贏得了第5個任期，並執意再把早已臭名昭著的「國家有功人員公職保障辦法」，延伸到第三代。

孟加拉於1971年獨立，獨立領袖拉赫曼(Sheikh Mujibur Rahman)為了確保政治穩定，下達「國家有功人員公職保障辦法」，也就是其中30%的公務員配額，被留給獨立戰爭的老兵。該法在1997年被沿用到有功人員的後代，引發劇烈爭議，被譏為「職務世襲制」，此後抗爭就幾乎沒有中斷過，而且愈來愈明顯。

哈西娜就是拉赫曼的女兒，也是該制度的獲利者，所以她強力推動該繼續運作，引發學生們的串連抗議，並譴責該法「非法、法外和違憲」。最終軍方不再聽令哈西娜，要她流亡，起義成功。

值得一說的是，之所以伊斯蘭大會黨遭到針對，是因為過去的孟加拉，實際上與巴基斯坦是同一國家，稱為「東部巴基斯坦」，是極罕見的飛地國家。在此期間，伊斯蘭大會強調的是伊斯蘭團結，因此相當反對孟加拉獨立運動。當拉赫曼推動孟加拉獨立時，伊斯蘭大會黨是站在巴基斯坦的立場，打擊拉赫曼的獨立活動，其間有相當嚴重的迫害與戰爭罪。

於是，在 1971 年脫離巴基斯坦的獨立後，伊斯蘭大會黨被視為非法織，被各種清算與審判。自2013年以來，該黨的大多數高級領導人，都因犯下1971年犯下的危害人類罪而被絞死或監禁。

伊斯蘭大會黨在獲得政治自由之後，必將積極參與選舉，他們是否能擺脫過往的黑歷史?能否獲得世俗選民的認同? 就要看後續的發展。