大陸知名火鍋品牌海底撈27日晚間發佈一則新人事任命，委任大陸手搖飲品牌霸王茶姬創始人張俊傑（原名張軍），為海底撈獨立非執行董事，主要負責監督公司董事會並提供獨立判斷。虎嗅獲悉，這一任期為三年，在任期內張俊傑有權收取的年度薪酬額度為120萬元人民幣（近540萬元台幣）。

知情人士說，張俊傑在海底撈扮演的角色更像是「顧問」，海底撈新任CEO苟軼群上任後，力推創新創業、力推多元化。而張俊傑在創新創業以及多元化方面的眼界和能力，被海底撈高度認可。”

根據陸媒引述海底撈透露，目前海底撈董事會中的獨立非執行董事加上張俊傑共計6人，有來自法律、食品安全、網路等不同領域的人士，張俊傑是第一位來自茶飲圈的獨董。

上述人士表示，作為「90後」大陸茶飲圈創業者，張俊傑在前輩面前呈現的狀態非常討喜，讓人感覺很有想法、充滿活力和對創業的激情。而且張俊傑的情商非常高，能夠給大佬們非常好的情緒價值及感受。

在茶飲圈業內人士看來，張俊傑入職海底撈，對霸王茶姬也是一種加持。某中腰部茶飲品牌創始人說，大部分茶飲公司都把海底撈視為學習的榜樣，這個圈子內的老闆基本上都去海底撈參訪學習過。對張俊傑能成為海底撈獨董坦白說羡慕。但更關注的是，霸王茶姬和海底撈後續是否會有深層合作，比如供應鏈、聯名與門店聯動等。

根據調查資料顯示，截至2024年7月，霸王茶姬以門店總數排在大陸新茶飲品牌第8位。從2023年以來，霸王茶姬逐漸成為大陸茶飲圈最被關注的品牌之一。在1年時間裡，霸王茶姬新增門店量超過2300個，成為茶飲圈當下擴張速度最快的品牌。