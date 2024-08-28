國民黨立委賴士葆。(本報資料照)

在財團法人保險事業發展中心當工讀生的劉姓男子，今年考取北科大碩士班，卻被主管要求在學業和工作當中二擇一，來自嘉義、經濟弱勢的劉男因而墜樓身亡，保發中心董事長簡仲明及相關管理處主管雖辭職負責，卻挽回不了年輕生命。國民黨立委賴士葆痛批保發中心冷血、沒人性，呼籲政府相關單位正視如何建立有效申訴管道，紓解職場壓力和霸凌，不要再發生類似悲劇。

賴士葆在臉書發文指出，很難相信職場霸凌活生生在校園上演，很不捨一個年輕的生命，北科大劉姓男生的悲劇讓各界痛心疾首，若非前授課教授揭發此事，引發討論，劉生走得冤枉又孤單，留下的「捍衛勞工權益，反職場霸凌」的血淚抗議。

賴士葆說，劉生從嘉義北漂的清寒弱勢生，半工半讀完成大學學業，在保發中心擔任工讀生，一個月兩萬多薪水，還要支持家鄉弟弟的學費。劉生積極上進考上北科大碩士班，每周三要請假上課，保發中心主管要他就業或就學二擇一，把劉生逼到絕境，找到北市議員陳情，保發中心的主管傲慢地說保發中是中央單位，北市議員管不到，又在言語上諸多霸凌。劉生表示主管及其他人員惡意逼退，導致身心受創，劉生去就醫，主管像酷吏一樣，再度言語奚落，說找誰都沒有用，劉生最終無法承受壓力。

賴士葆痛批保發中心主管沒有血沒有淚，讓人心寒，劉生的後事保發中心遲至今日才有人到場致意，彷彿劉生之死是咎由自取，冷血且沒有人性。手上握有權柄的人不能將心比心體恤弱勢生的苦境，不給人喘息的空間，如今面對輿論撻伐，保發中心董座和處長請辭。現在談撫卹、檢討、調查、懲處，這些無法挽回年輕的生命。如何建立有效申訴管道，人性的溝通和管理制度，以紓解職場壓力和霸凌，盼望不要再有類似的悲劇發生。

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