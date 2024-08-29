新創公司「大噪科技」(Boom Supersonic)致力研究靜聲超音速飛機，他們的 XB-1 超音速驗證機在8月26 日第二次試飛。這一次仍是超音速飛行之前的預備工作，完成起落架的收折，以及飛機表面流體的資料收集，總共飛行時間僅15分鐘。

新阿特拉斯(New Altas)報導，該公司首席試飛員布蘭登堡 (Tristan Brandenburg) 駕駛XB-1在加州莫哈韋測試站起飛，是 XB-1 性能擴展的重要步驟，飛行高度達到3,170公尺，速度為445 公里/小時，也就是0.3馬赫。

這次測試工作包括首次收回和伸出起落架、檢查飛機的操控性，以及啟動用於新型數位穩定性增強系統，以幫助在失速條件下保持飛機控制。此外，XB-1 的右翼裝有飄帶(tufting)，以監測機翼上氣流的方向和強度。

Boom’s XB-1 Second Flight, Take Off!

XB-1 的目的是研發超音速客機的前期氣流資料與靜音技術測試，大噪科技正在設計名為「序曲」(Overture)的三角翼客機，被稱「協和式客機繼承者」，協和式客機(Concorde)曾經航行於大西洋兩岸，可以達到2倍音速。

只是，序曲的航線將不止在大西洋兩岸，還可飛略陸地，比如美國的上空。這就必須要降低它在超音速時發生的噪聲。目前該公司認為，優化的空氣動力學、碳複合材料、先進的超音速發動機進氣口，都能使他們達成目標。

大噪科技表示， XB-1 將繼續提升飛行高度與速度，大約10次的弱音速飛行，才能確保飛機進入跨音速和超音速領域時的安全性。

待一切準備就緒，確定飛機要挑戰超音速時，測試工作就改到加州愛德華空軍基地(Edwards Air Force base)的黑山超音速走廊(Black Mountain Supersonic Corridor)進行。