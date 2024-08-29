全村的希望！陸女出遊20天 村內老人「手機全癱瘓」背後辛酸曝

確實是存在的現象！大陸江蘇省徐州市陳平樓村，有位「90後」女子日前因帶著孩子出遊20多天，不料，當她回到家後竟被村裡的老人團團圍住，要請她幫忙「修手機」，女子表示，她並非會修手機，而是老人家的手機多是小問題，如電話打不通、手機沒電、聲音大小聲調整...等，簡易調整後即可，但是，她即將要離開村莊，村內的老人不禁感嘆「妳要是走了，我們該怎麼辦」。

綜合陸媒報導，江蘇省徐州市陳平樓村一名「90後」女子，因在本月初帶著兒子出遊去，直到最近回到村裡後，竟被村中的老人團團圍住「我的手機沒話費了」、「我電話接不到」、「有事手機打不通」，由於她是村內少見的年輕人，多年前因幫村裡某位老人「修好」手機後，便在村內傳開，變成老人只要有手機問題都會找上她處理。

女子表示，村內老人的手機很多都是小問題，像是電話打不通、手機沒電、聲音大小聲調整，或是智慧型手機被小孩轉成靜音模式，還有幫忙安裝APP，只要她在家，老人基本上都會找上她處理。

女子也說，村中除了小孩外，她就是最年輕的，而老人基本上都是50歲以上，她不僅幫老人家「修手機」外，還會幫忙繳電費、剪頭髮，還說由於她的孩子都是由她親自操刀剃頭，所以，有些爺爺、奶奶的小孫子要剃頭，她也會幫忙。

對此，女子也感到不捨，她表示由於丈夫在蘇州是上班，孩子也要去縣城讀小學，若是她離開了農村，很擔心村子老人手機若出現什麼「小故障」，也不知道能找誰幫忙。

消息在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「原來大家差不多都這樣，我也是，只不過沒有這麼多人找」、「說明村裡的年輕人真的不多了」、「之前看到一位媽媽催婚兒子說『那姑娘好啊，會玩智慧型手機』」、「接到的最多的業務一般是存電話號碼」、「我還常被喊開電視以及人工點播節目」、「這確實是存在的現象」。