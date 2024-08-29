台東縣池上大橋德高堤防，昨（28）日晚間驚傳命案。警方接獲一名男子報案，指稱66歲母親疑似溺水，連忙通報員警到場協助處理。不過警消獲報趕抵後發現，現場為一處農地、並無水源，而老婦被發現時四肢僵硬，已無生命跡象，且衣衫不整、下半身赤裸，內褲也被棄置一旁，死狀相當離奇。

台東陳姓婦女昨晚陳屍在自家農田。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣消防局救護車趕到現場發現陳婦已明顯死亡，身體呈現僵硬，通知警方到場進行後續處置。關山分局派員至現場，並通知鑑識員警前往勘查採樣，初步勘驗並無明顯外傷，不排除任何死因，已報請台東地檢署檢察官相驗，釐清婦人真正死因。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595