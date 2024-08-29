大谷翔平愛犬現身球場，吸引大批球迷搶拍。（圖／路透社）

道奇周三晚間在主場迎戰金鶯，恰巧是大谷翔平搖頭娃娃主題日，前4萬名進場球迷免費獲得公仔，由於此次設計是大谷抱著愛犬Decoy非常特別，吸引大批球迷排隊，引起外媒及網路上熱烈討論。

綜合外媒報導，道奇球場最多能容納5.6萬人，許多球迷為了搶在前4萬名進場，賽前3個半小時就出現超長人龍，甚至有記者發現賽前10小時就已經有球迷紮營，多家電視台更出動直升機搶拍難得畫面。

該公仔設計是大谷抱著愛犬站著面帶笑容，除了有一般顏色的塗裝外，還有特別版金色塗裝，對比先前的公仔造成多半是打擊、投球或跑步動作有明顯不同，具有高度收藏價值，金色限量款在二手拍賣喊破2千美元。

賽前，大谷與Decoy進行開球儀式，由Decoy從投手丘叼著棒球到本壘板給大谷，最後大谷也跟Decoy擊掌，畫面相當可愛，萌翻所有球迷。Decoy首度亮相是在大谷去年獲選年度最有價值球員的感言影片，今年則在加盟記者會揭露愛犬的名字叫做Decoy或日語彈額頭Dekopin。

有趣的是，球迷塞爆道奇球場入口，讓道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）也必須「突破重圍」才能進到球場上班，羅伯茲說：「我很高興我成功了，令人難以置信，球迷對這個搖頭娃娃的需求很大，我花了很長時間才進入球場。」

Decoy fetched the first pitch tonight for Shohei Ohtani! 🥹🐶 pic.twitter.com/zD7QsbX5SI — MLB (@MLB) August 29, 2024

The line for the Shohei Ohtani bobblehead at the @Dodgers game is OUTRAGEOUS. The game doesn't begin for 5 more hours.



(🎥: @FOXLA ) pic.twitter.com/L9KzTNPl58 — Andy Mac (@ItsAndyMac_) August 28, 2024