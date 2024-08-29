昇達科受惠於美系B客戶逐漸進入發射期，高單價與高毛利的產品持續增量，加上另一家重要美系A客戶今年維持全年積極發射之規劃，且該A客戶在零組件上增加外包與減少自製比例、每顆衛星內通訊模組價格提升、以及持續建置地面站之相關需求，整體來說，都將帶動昇達科產品出貨持續成長。

昇達科今年營運表現搶眼，上半年稅後EPS達到4.03元，已高於去年的全年度獲利規模，最大關鍵動能來自於低軌衛星產業需求的熱度明顯提高，已超過公司在年初之預期。隨著低軌衛星相關產品持續貢獻，法人樂觀預估，昇達科今年營收挑戰26億元，每股盈餘具有挑戰一個股本的實力。

根據資策會預計，2023年全球衛星產業規模3040億美元，但到2030年則會成長至5022億美元，因應低軌衛星產業發展節奏的加速，昇達科在產能上也展開積極的規劃與建置，除了增加設備資本支出並在汐止購置廠房以拉高台灣之國內產能外，同時在越南與泰國兩地也同步設立海外營運據點，分散產能以滿足客戶對於地緣性生產彈性的期望。