宏遠證表示，近期發現有不法人士聲稱簡立忠主導「天宏證券櫃買中心」攜手宏遠證舉辦「推動優質企業上櫃興櫃座談會」，並冒用宏遠證與櫃買中心3月舉辦「推動優質企業上（興）櫃宣導會」活動照片，誘騙投資人誤信簡立忠為「天宏證券櫃檯買賣中心」老師。

同時，先前亦有詐騙集團將「推動優質企業上（興）櫃座談會」偽造為陳維忠老師主導的華盛國際投資攜手宏遠證共同舉辦。對此，宏遠證鄭重澄清，公司未與「天宏證券櫃買中心」、「陳維忠老師」、「華盛國際投資」舉辦「推動優質企業上（興）櫃宣導會」。

宏遠證指出，櫃買中心董事長簡立忠未擔任「天宏證券櫃檯買賣中心」老師，更無開立任何投資群組。此外，「宏遠國際」APP是不法分子偽冒公司名義設立的虛假APP／網站，企圖吸引投資人進行不正當的現金儲值及投資操作等，提醒投資人切勿上當。

宏遠證提醒民眾，投資詐騙仍是常見詐騙手法，呼籲投資人勿輕信來路不明投資網頁，請透過宏遠證官網、社群帳號等管道進行查詢，或撥打總公司、分公司或官方客服電話以核實訊息，且切勿在任何非官方平台提交個人訊息、金融資產或其他敏感資料。

此外，宏遠證呼籲投資人對於任何保證高回報、低風險的投資機會保持警惕，並對鼓吹加入投資群組或勸誘購買股票及其他金融商品資訊進行謹慎評估，以保護自身權益、避免受騙。

宏遠證表示，同仁絕不會以電話、簡訊、手機通訊軟體或社群媒體廣告等管道，向投資大眾以獲利保證、代為操作、要求加入不明群組或網站等方式作業。若疑似遇到詐騙情況，可利用警政署反詐騙專線165向司法機關檢舉，或撥打宏遠證客服專線（0800-031-122）查詢。