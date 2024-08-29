這個具開創性項目被譽為是核能永續發展的分水嶺，也將成為「全世界的典範」。

在明年或2026年初，這些高放射性乏核廢料將被裝入銅製防水筒，並放置於芬蘭西南部森林下方400多公尺的岩床中。

「Onkalo」是這座長期核廢料存放設施的商標名稱，在芬蘭語中是小洞穴或坑的意思。該設施鄰近歐基洛托（Olkiluoto）核電廠的三座核反應爐。

負責處理Onkalo核廢燃處置的Posiva是由核電公司TVO和公用事業公司Fortum共同設立。Posiva表示，Onkalo計畫不是暫時的，而是永遠的。該全球第一個核廢料地質型存放設施已經引起業界極大的興趣。該公司提到了近年來出現的「核能復興運動」，以及自2021年中到2022年底歐洲和部分亞洲國家出現能源危機。該公司表示，擁有核廢料最終存放的解決方案，就像是找到了核能永續周期裡遺缺的那一塊。