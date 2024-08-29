緯創資通（3231）29日舉行供應鏈協力夥伴大會，發表推動低碳轉型成果，與30家供應商共同參與WiZero（Wistron Zero Carbon Emission）低碳智能製造平台，和低碳供應鏈計畫，並與其中7家企業共同推動減碳專案。截至今年6月為止、累計減碳6,208 噸，預計兩年可減碳超過13,000噸，遠超過原計畫預定之8,000噸目標。

緯創於去年6月通過經濟部產發署評選、推行低碳轉型計畫，並有30家供應商夥伴響應，其中包括可成科技、高雄晶傑達光電、華通電腦、群創光電、臻鼎科技集團（先豐通訊）、燿華電子，及瀚宇博德等7家企業，與緯創共同推動減碳專案，透過與工研院綠能所顧問組建節能專家群，並與供應商能源管理專職部門合作，對供應商廠區耗能設備進行盤點及診斷，找出節能機會並提出改善建議。

另23家供應商亦透過緯創自主開發的供應鏈數位平台提供碳排資訊，進行供應商碳排熱點分析，讓緯創可透過系統掌握減碳效益的重要數據，並作為後續溫室氣體範疇三之淨零目標達成計畫評估來源。

此外，緯創整合內部強大的資訊技術團隊，自主開發ESG永續管理平台，內含產品碳足跡系統與環境保護績效平台。其中，產品碳足跡系統可協助研發團隊在產品開發階段，快速計算產品生命週期各階段的碳排放量，提供研發工程師開發低碳產品所需資訊。環境保護績效平台則是整合緯創全球各廠區之即時能源資訊，包含水、電、碳排放、可再生能源使用及廢棄物等多面向環境指標，讓管理者可透過視覺化看板迅速掌握各廠區能源使用狀況，有效安排節能措施，並量化實際效益，達成閉環管理。

緯創指出，其作為全球領先的資通訊產品研發、製造，與服務提供者，始終致力於為客戶提供值得信賴且永續的解決方案，積極發揮企業影響力，引領價值鏈永續發展，落實「創新而永續」的企業願景。 緯創持續在環境保護、社會共融、公司治理、創新價值等ESGI四大面向投注資源，並建構六大永續發展策略，包括永續責任採購、綠色產品創新、循環再生經濟、低碳製造轉型、成就員工使命及幸福共融職場，成立專責工作小組全方位推動永續轉型。

其多年努力之成果亦屢獲國內外權威機構肯定，如自2022年起已連續三年入選標普全球永續年鑑，並於電腦及周邊產品、辦公室電子產品產業中，獲得全球排名前5％之佳績，今年更首度名列《TIME時代》雜誌「2024年全球500大永續企業」（World's Most Sustainable Companies of 2024）。

在環境保護方面，緯創除連續兩年獲選《The Financial Times（金融時報）》亞太氣候領導者，更在2023年從全球超過2.4萬家企業中脫穎而出，在CDP「氣候變遷（Climate Change）」及「水安全（Water Security）」兩大環境主題評鑑，獲得領導者等級（A List）之肯定，並連續兩年榮獲CDP供應商議合領先者之殊榮。

緯創重申，其將持續積極響應氣候變遷議題，於價值鏈脫碳之路扮演產業領導角色，全面展開減緩與調適計畫。除了企業內逐步提高綠電使用比例與能源效率，其亦透過供應鏈議合，以各類專案合作及技術與專家輔導等方式，打造低碳且具韌性的產業鏈。在永續行動展開的同時，緯創也設立了科學基礎減碳目標（SBT）、並通過審核，將戮力於2030年達成碳中和，以及於2050年實現價值鏈淨零目標，並與供應商夥伴們攜手並進，共同創造永續影響力。