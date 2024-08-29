中油舉辦「油心養廉-廉政吉祥物創意選拔活動」獲得熱烈響應，29日在「經濟領航-廉能躍升座談會」中頒獎表揚脫穎而出的6件作品，其中以熱情陽光的柴犬傳達廉潔與誠信理念的吉祥物「超能柴柴」，獲得第一名；座談會同時也邀請與會人士進行廉潔宣誓，展現「堅持廉潔、廉能永續、誠信治理」的推動決心。

中油表示，經濟領航廉能躍升座談會由中油總經理方振仁主持，經濟部政風處處長廖常新以「廉政倫理及採購弊端態樣」為主題進行廉政宣講，配合相關案例之解說，期強化採購管理實務與履約管理，提高與會者廉政倫理規範觀念。

此外，為響應法務部廉政署廉政教育扎根校園之理念，「油心養廉-廉政吉祥物創意選拔活動」於今年4月對外徵稿，共有來自全國高中(職)、大學及研究所學生投稿60件作品，經邀請廉政、設計領域專業評審委員評選，加上網路人氣獎票選，最後有6件作品脫穎而出。

中油指出，座談會中頒獎表揚6件作品，其中由私立樹德科技大學室內設計系4年級詹育臻所設計的廉政吉祥物「超能柴柴」獲得第一名，它身著超人裝，代表著守護安全及正義的形象，手持盾牌象徵堅守公平廉能，頭頂的火焰則有永續中油薪火相傳的意涵，創作者展現新穎的構思及創作能力，獲得評審及網路高人氣支持。