愛之味（1217）29日法說，在新品盡出與轉投資第一生技挹注下，近十年營收成長22％，去年來到49億元，今年有望突破50億元，獲利部分則自疫情期間2020年起年年均有2億元以上，今年上半年獲利更首破2億元與去年全年獲利相當，EPS 0.40元與去年全年0.41元相當，估今年獲利可望創30年新高。

愛之味董事長陳冠翰強調，本業部分主要還是飲料類與燕麥奶產品增加，挹注獲利年年增加，其中飲料類與穀奶類的營收占比在近四年均有3-4個百分點提升，至2023年底飲料類占比為36.6％、穀奶類為21.9％，為營收兩大主力，目前包括燕麥奶品、功能茶飲及罐裝甜點等三大類營收一年均可達到10億產值。

此外，愛之味隨著新廠高野健康生技大埔美廠9月試投產，亦宣布將往上直攻燕麥奶粉當供應商，燕麥奶粉除了以5公斤粉包裝、600公克液態裝進入好市多、全聯銷售，同時推25公斤商業用，於全球市場接單，目前鎖定美國、東南亞市場，整個高野健康生技大埔美廠預計今年第四季至明年第一季全面投產，初步一條線年產三千噸，陳冠翰強調，此新商模讓愛之味從食品製造垂直整合食品工業供應鏈，以品質好、極大化、價格合理搶攻全球植物基供應鏈。