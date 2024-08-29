全球首創脂肪細胞標靶治療的康霈生技（6919）29日舉辦上市前業績發表會，公布將辦理現金增資14000張，預估掛牌股本為7.67億元，將於今年 10 月掛牌上市；康霈生技董事長徐坴暉表示，旗下研發進度最迅速的新藥 CBL-514已完成八項臨床試驗全部達標，發表會上也同時曝「彩蛋」，因為接下來還有兩個很棒的臨床試驗即將解盲，「精彩的還在後頭」。

徐坴暉致詞時表示，康霈自2012年成立以來，用極有限的資金，走最艱難的新藥研發這條路，有面臨營運抉擇，更有資金斷鏈的危機，由於沒有閃亮背景、資金雄厚富爸爸支撐，投資人也曾擔心康霈跨不出「死亡之谷」，幸好有執行長凌玉芳帶領下，展現出實際的臨床數據，甚至挑戰到美國、加拿大、澳洲，以最高標準來做臨床試驗，投資人從懷疑到力挺，過程中有很多故事可以說。

徐坴暉指出，CBL-514是全球首創脂肪細胞標靶治療的新藥，現在完成八項臨床試驗是好的開始，未來還有很多故事會延續，不論是產品開發、合作授權，希望大家可以把熱情延續到競拍，康霈要從台灣出發，希望大家都有更美好的生活品質。

瘦瘦筆全球流行之際，康霈生技開發CBL-514為全新小分子新藥505(b)(1)注射劑，適應症包括非手術局部減脂、罕見疾病竇根氏症及中或重度橘皮組織等；此新藥透過誘導脂肪細胞凋亡，精準減少治療部位皮下脂肪，並且不會對其他組織細胞造成損傷，亦無神經系統、心血管或呼吸中樞副作用。

根據美國整型醫學會的調查，目前超過60％的人對現行局部減脂市場的治療方式感到不滿或因害怕副作用而卻步，顯示市場需求未被充分滿足。CBL-514的療效與抽脂手術相近，且副作用低、無後遺症，優於市面上已上市及臨床開發中的非手術局部減脂產品。

康霈生技表示，CBL-514預計於2025年展開全球多國、多中心三期樞紐試驗，若新藥成功上市具競爭力，將有望翻轉醫美局部減脂市場，讓非手術、局部減脂如醫美療程般成為消費者的主要選擇，引領醫美市場進入全身微整時代，並創造年銷售額百億美元的明星藥物。