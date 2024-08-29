內蒙古自治區通遼市科爾沁區，日前有名20多歲的女子於日租房產下女嬰，但她害怕女嬰的哭聲會讓別人知道她未婚懷孕生子，於是持「修眉刀」將女嬰殺害，並且用浴巾包裹丟棄垃圾桶；科爾沁區人民法院認為，女子已構成故意殺人罪，判處有期徒刑4年6個月。

據《中新網》報導，內蒙古自治區通遼市科爾沁區一名20多歲女子，於今年3月12日晚間7時許，在某日租套房的廁所內分娩出一名活體女嬰，但她擔心女嬰的哭聲會被別人知道她未婚懷孕生子，於是持自用的金屬修眉刀，將女嬰殘忍殺害，再以浴巾包裹屍體後，丟在梯間內的垃圾桶；經調查，女嬰死於創傷性失血性休克，且為36周左右。

科爾沁區人民法院審理，女子故意殺害有生命徵象的嬰兒，屬於「生母溺嬰」，其行為已構成故意殺人罪，應受刑法處罰，雖女子坦白、自願認罪可從輕處罰，但女子出於倉皇失措、顧及顏面等動機，將女嬰殺害，社會影響惡劣；最終，法院依故意殺人罪，判處被女子有期徒刑4年6個月。

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★未經判決確定，應推定為無罪。