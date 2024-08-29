據英國《衛報》報導，英國15歲青少年的幸福感在歐洲27個國家的調查中排名墊底，遠低於歐洲其他國家的青少年，專家將此現象形容為英國青少年的「幸福衰退」。

英國慈善組織「兒童協會」（Children's Society）調查數據顯示，英國25％的15歲青少年表示對目前生活不滿意，而荷蘭同齡青少年僅為7％。英國的數據反映出出嚴重的幸福缺失問題，其中英國女孩及來自弱勢背景的兒童受到的影響最為嚴重，而難以取得足夠食品則被認為是導致幸福感低下的關鍵原因之一。

報告還發現，在2021至2022年間，10至15歲青少年在整體生活、人際關係、外表、學校及學業等方面的幸福感顯著低於2009至2010年的水準。英國青少年對生活感到不滿的比率甚至高達芬蘭、丹麥、羅馬尼亞、葡萄牙、克羅埃西亞及匈牙利同齡人的兩倍。

報告發布之際，社會各界也開始更加重視輟學、諮商等待時間過長以及疫情後生活成本上升導致更多家庭陷入貧困等問題。相較於英國青少年的困境，荷蘭青少年則連年成為全球最幸福的青少年之一。專家指出，荷蘭青少年的高幸福感得益於家人的支援、不平等程度較低、教師尊重學生感受及高度的自主權。

近日，英國電視節目主持人奧爾索普（Kirstie Allsopp）讓15歲的孩子獨自搭乘火車旅行，因而遭到社服機構關切。該事件引發英國父母是否過度限制青少年自由、導致他們「嬰兒化」的激烈討論。奧爾索普指出，「被信任和擁有自信能讓孩子感到更快樂」，父母對青少年的過度保護，恐怕會導致他們感到沮喪。

此外，同一份研究還顯示，經濟條件對15歲青少年生活滿意度造成的差距在英國最為顯著。據統計，超過20％父母或主要照顧者每天難以負擔一餐熱食，近25％無力購買保暖冬衣，近30％無法購買每日新鮮水果和蔬菜。