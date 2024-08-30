祖籍陝西的強富翔，於今年8月「2024年陝台文化交流周」上與大陸親人相聚相擁。（陳冠宇攝）

很難想像，於通訊發達、兩岸交流頻繁的現在，還有人跨越台灣海峽尋找彼岸的親人。祖籍陝西的中華兩岸人民和平交流協會副理事長強富翔，延續父親遺願，向陝西省台辦尋求協助，希望能找回曾經書信往來，後卻失聯的大陸家人。最後，在許多人的戮力奔走之下，終於讓強富翔與大陸親人面對面擁抱，成就一段兩岸家人團圓的佳話。

陝西省寶雞市鳳翔區陳村鎮西街村的張姓人家，早年間有位親人在台灣居住生活，一家人在兩岸之間通過郵寄信件保持聯繫。1990年3月，台灣的強老先生回到鳳翔尋親祭祖，家人們首次在家鄉團聚，但隨著時間流逝，原有的聯繫方式、通訊地址逐漸改變，老人相繼離世，兩岸家人之間也漸漸失去聯絡。

「我父親臨終前交代我一定要回家來，找到家裡的親人」，強富翔是強老先生的兒子，他按照以前的通訊地址和電話號碼，二十年間先後寫信、打電話試圖聯繫，也委托他人赴大陸尋親，卻因年代久遠、資訊不足，無功而返。而在大陸的張家人也經常按照以前的聯繫方式，寄出一封封信件，撥打一通通電話給在台灣的親人，結果杳無音訊。

今年8月，強富翔於參加陝西省台辦舉辦的「2024年陝台文化交流周」之前，再次燃起尋親念頭，並向陝西省台辦尋求幫助。鳳翔區台辦先後會同鎮村統戰幹部多次深入城關鎮鐵豐村、陳村鎮西街村查閱資料、調查走訪。最終憑藉照片中一封信的地址，找到當年的寄信人張先生，他激動地表示，強富翔就是他的表弟。

8月12日，張先生兄妹四人前往西安，與參加「2024年陝台文化交流周」的強富翔認親團聚，一家人相擁而泣。張先生還特意帶來大陸的國家級非物質文化遺產「鳳翔泥塑」送給強富翔。強富翔為了感謝各方協助，促成兩岸親人認親團聚，向陝西省台辦贈送感謝錦旗。

強老先生祖籍為陝西省寶雞市鳳翔區，1949年來到台灣。事實上，為了紀念鳳翔家鄉，強老先生特別將強富翔名字的最後一個字取作「翔」字。強富翔受訪時表示，下回他會帶母親、妹妹和妹夫，以及自己的妻小一起來陝西探望親人。