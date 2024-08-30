香港喜劇天王周星馳製作過無數經典電影，且劇中角色個性、形象都十分鮮明，讓觀眾留下深刻印象，不少演員更因此走紅。其中在《喜劇之王》和《食神》中都有演出的鄭文輝也是如此，日前他還以影片感謝周星馳當年的提攜。如今49歲的他成為了一家製片公司的老闆。

綜合香港媒體報導，鄭文輝擔綱過許多周星馳電影中綠葉的角色，當中他以《食神》的Richard和《喜劇之王》的「甜筒輝」最為人所知。近日他在社群上曬出多段影片，第一則短片中他以《食神》副導演及所出演的角色「甜筒輝」來介紹自己，隨後附上過去演出的片段。至於下一部影片中，他以「感恩星爺」為題寫下：「當年臨時被星爺抓去當演員，沒想到命運的齒輪開始轉動」，並配上電影《食神》的劇照；對此，有網友猜測他是在為即將在大陸上映的電影《食神》做宣傳，引發討論。

鄭文輝以《喜劇之王》的「甜筒輝」（上圖左）和《食神》的Richard（下圖中）最為人所知。（圖／翻攝自鄭文輝抖音）

據悉，鄭文輝是香港大學的高材生，當年他是周星馳星輝海外有限公司旗下的一名編劇，之後升到副導演，參與編劇的作品有《十兄弟》、《行運一條龍》、《喜劇之王》。

鄭文輝以「感恩星爺」為題寫下：「當年臨時被星爺抓去當演員，沒想到命運的齒輪開始轉動」。（圖／翻攝自鄭文輝抖音）

然而，在一次因緣際會之下，他被周星馳發現是個有趣的人，所以讓他出演電影，沒想到竟產生畫龍點睛的效果。雖然他在《喜劇之王》後，就不曾再與周星馳合作，但他之後不僅當上導演持續拍戲，更成立了製作公司自己當老闆，每年投資7位數拍電影。