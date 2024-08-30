基隆市民進黨籍議員洪森永近期引起廣泛關注，因其被指控散佈有關大日公司經營基隆東岸商場的虛假訊息及圖片。這些不實信息涉及行賄問題，並被質疑試圖影響市長謝國樑的罷免投票。洪森永的行為被認為可能違反選罷法，影響選舉公平。

大日案件發生在林右昌任內，涉及前市府官員與大日公司，共11名被告因該案件遭起訴。儘管案件發生在林右昌任內，綠營卻錯誤地將案件標註為「國民黨的弊案」，並藉此批評對手。洪森永被指控分享了經過修改的圖片，這些圖片與案件實際情況不符，進一步加劇了政治爭端。

紀文荃曾參選基隆市議員，對此事表達了強烈譴責。他指出洪森永的行為是「打人的喊救人、做賊的喊抓賊」，這種行為完全無法用「不要臉」來形容。他認為洪森永的行為損害了選舉的公正性，並違反了《公職人員選舉罷免法》第104條第1項，該條文明確規定，散布謠言或傳播不實信息的行為是違法的，並可能面臨五年以下有期徒刑的處罰。

紀文荃批評洪森永不僅在議會質詢時發表過沒有科學根據的言論，還在此次事件中製作了張冠李戴的不實訊息。他指出，這張圖片來源於民進黨的內部群組，顯示連綠營內部人士也對洪森永的行為感到不滿。

紀文荃強調，政治人物應以法律為依據行事。如果政治人物如洪森永這樣不顧法律和道德，法律將失去其威信和作用。他表示將考慮舉發洪森永的違法行為，並呼籲所有政治人物應遵守法律，維護選舉的公正性。