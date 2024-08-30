大陸國務院新聞辦公室30日舉行記者會，大陸發改委副主任李春臨介紹《中共中央辦公廳、國務院辦公廳關於完善市場准入制度的意見》，聚焦深海、航太10大新興領域，將前期市場准入相關體制機制改革成果，及時上升為制度安排，受到社會的廣泛關注，這也是大陸中央層面，首次專門就完善市場准入制度建設推出的政策文件，具有重要指導意義。

李春臨指出，《意見》全文共10條，圍繞「構建開放透明、規範有序、平等競爭、權責清晰、監管有力的市場准入制度體系」，從完善市場准入負面清單管理模式、科學確定市場准入規則、合理設定市場禁入和許可准入事項、明確市場准入管理措施調整程序、加強內外資准入政策協同聯動、有序放寬服務業准入限制、優化新業態新領域市場准入環境、加大放寬市場准入試點力度，以及抓好市場准入制度落實、強化組織實施等方面作了最新部署。主要內容有以下四個方面亮點。

一是堅持完善清單管理，釐清政府作用邊界。《意見》從准入規則確定、准入事項設定、准入措施調整程式等層面強化了對「全國一張清單」管理模式的支撐，切實維護清單的統一性、規範性和嚴肅性，推動市場准入管理更加規範，更好保障經營主體依法平等進入市場。

二是堅持放寬准入限制，激發市場潛力活力。市場准入是經濟活動的第一道門檻，要推動市場准入限制不斷放寬，推動各類資源要素順暢流動，積極營造更加廣闊的市場空間。要實施寬進嚴管，放開充分競爭領域准入，大幅減少對經營主體的准入限制。要有序放寬服務業准入限制，對不涉及國家安全、社會穩定，可以依靠市場充分競爭提升供給品質的服務業行業領域逐步取消准入限制。

三是堅持優化准入環境，提升市場准入效率。《意見》首次聚焦深海、航太、航空、生命健康、新型能源、人工智慧等10個新興領域，從原則路徑、平台支撐、成果應用轉化、全球科研協同等層面，一體打通束縛產業體系深度轉型升級的堵點卡點，推動生產要素創新性配置，不斷提高准入效率。

四是堅持擴大准入試點，破除隱性准入壁壘。《意見》提出要圍繞戰略性新興產業、未來產業重點領域和重大生產力布局，以法規政策、技術標準、檢測認證、數據體系為抓手，著力破除各類准入障礙，更好促進新技術新產品應用。要選擇重點地區開展准入試點，分批制定和推出放寬市場准入特別措施。

李春臨指出，下一步，發改委將會同有關部門認真抓好《意見》貫徹落實，加快形成「標準引領准入、清單規範准入、場景促進准入、試點放寬准入、監管保障准入」的新格局。