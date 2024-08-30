台籍劉姓男子與同夥2016年間在西班牙犯下電信詐欺案，西班牙檢警破獲逮回281名台籍嫌犯，引渡到大陸重判，成員去年與今年刑滿後陸續返台，中檢重啟調查，進一步追查出黃姓等7名金主與幹部等38人，近日依詐欺等罪起訴44人。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台籍劉姓男子與同夥2016年間在西班牙犯下電信詐欺案，西班牙檢警破獲逮回281名台籍嫌犯，引渡到大陸重判，成員去年與今年刑滿後陸續返台，中檢重啟調查，進一步追查出黃姓等7名金主與幹部等38人，查扣市值價值500萬元全鑲鑽的AP皇家橡樹手表等相關證物。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台籍劉姓男子與同夥2016年間在西班牙犯下電信詐欺案，西班牙檢警破獲逮回281名台籍嫌犯，引渡到大陸重判，劉則逃亡波蘭落網遭拘留逾6年，今年初由波蘭遣返回台，創下自外國引渡通緝犯返台的首例；其餘成員刑滿後陸續返台，中檢重啟調查，進一步追查出黃姓等7名金主與幹部等38人，近日依詐欺等罪起訴44人。

刑事局電信偵查大隊2016年月間接獲情資，疑有國人在境外籌組電信詐欺機房，經台中地檢署檢察官黃雅鈴指揮台中市警方共組專案小組展開調查，發現黃嫌2016年間在台中成立集團指揮中心，陸續招募董姓等38人擔任機手，並於同年8月間陸續搭機出境至西班牙馬德里13處詐欺機房據點，以假冒快遞公司客服、大陸地區公安、檢察官等方式詐騙大陸地區被害人，共有126名大陸民眾受騙，犯罪所得達人民幣1073萬7090 元。

檢方指出，本案於2016年底遭西班牙警方破獲，現場查獲 281名台籍詐欺機房成員，經情資交換發現其中38人身分與中檢鎖定之機手身分相符。專案小組即於2017年初搜索在台共犯27處所，查扣逾247萬元、支票1933萬元，以及市值價值500萬元全鑲鑽的AP皇家橡樹手表等相關證物，並限制出境出海。

檢方表示，偵辦期間曾透過法務部向西班牙提出司法互助，並依兩岸共打協議向陸方提出移交相關證據請求，雖未獲回應仍持續追查。經281名台人在2019年3月至7月間，陸續被引渡到大陸受審，被判8至12年不等，直到2023年、2024年服刑期滿後才回台。

經台中地檢署重啟偵查，今年3月拘提32名成員到案，並於6月再拘提黃姓金主等7人到案，其中洪男遭羈押禁見，其餘3至5萬元交保。全案近日偵結，認定黃嫌等44 人涉犯《刑法》3人以上冒用公務員名義行詐欺取財罪嫌起訴。

★未經判決確定，應推定為無罪。