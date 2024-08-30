花蓮秀林鄉台9丁線旁一處涵洞29日上午發生死亡車禍，警方前往偵辦。（翻攝畫面）

楊男與友人江男飲酒，之後去買酒返回現場，卻發現江男疑遭車撞死。警方詢問楊男當時狀況。（翻攝畫面）

路口監視器疑拍下肇事海巡車輛（左側）。（翻攝畫面）

花蓮縣秀林鄉昨上午10時一起死亡車禍，當時楊男與友人59歲江男在秀林鄉相約在台9丁線旁一處涵洞喝酒，楊男買完酒抵達涵洞時，卻發現江男疑遭車輛撞擊、輾過，送醫搶救仍不治。警方查出海巡車輛涉案，進一步追查當時車內2海巡人員，起初不承認，警方調閱路段監視影像才坦承肇事逃逸。海巡署今天中午說，已召開軍評會議嚴處，依法汰除，絕不包庇袒護！

昨早秀林鄉台9丁線59.76公里處T字路口由西往東涵洞內，楊姓男子與江姓友人在上述地點飲酒，楊男獨自一人到附近買酒，返回後發現江姓友人躺臥在路上，嚇得他趕緊報案，救護人人員發現江男全身多處擦挫傷，隨即送醫仍不治。

新城警方追查，事發前5分鐘，有一輛海巡署東部分署第一二岸巡隊和平安檢所車輛經過，進一步約談邱姓駕駛(33歲)與簡姓副駕駛(26歲)到案說明，2人起初否認發生車禍，稱僅有開車路過，直到警方掌握相關事證，進一步追問後，2人才坦承確實有撞到人，但當下因很緊張而離開現場。

肇事車輛由海巡單位代查扣，不過車上行車記錄器卻「沒有」發現肇事影像，警方強調查扣後將試圖還原。全案後續朝過失致死、肇事逃逸罪嫌偵辦，並釐清肇事主因。

海巡署中午發出聲明稿，針對涉及肇事的2名海巡同仁，立即啟動汰除程序，東部分署於24小時內召開軍評會嚴處，已先將2名涉案人員停派勤務，全力配合司法單位調查，絕不包庇袒護。

海巡署發言人副署長謝慶欽表示，對發生本案深表遺憾，並將以此次事件為鑑，加強內部教育訓練，杜絕類似事件再次發生，如有任何進一步的資訊，將會在第一時間向社會公布，確保公開透明。