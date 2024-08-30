中部某特殊學校5旬涂姓輔導老師，2022年底陪女學生小麗求職面試，事後竟帶進汽車旅館強制性交；隔天再陪做體檢，雖她發抖求饒：「不要這樣做，爸爸去世了，會找你算帳」，但又慘遭毒手。雖涂認罪、達成和解，主張悔悟、學佛抄經，需照顧老母等理由請求輕判，一審、二審均依強制性交罪，判6年8月，可上訴。

50多歲涂負責安排學校實習及就業輔導，19歲小麗患有中度身心障礙，在2022年6月畢業後，因找不到工作，聯絡涂幫忙，涂同年12月2日開車載她到某加油站面試。

事後，涂帶她到溪畔教開車，再載進汽車旅館，以拍攝模特兒泳裝騙她脫衣，不顧抗拒，強制性交、猥褻得逞。

小麗隔天要做體檢，師生約在車站見面，由涂開車載小麗到醫院，事後，涂載她到汽車旅館再次性侵。

小麗向友人傾訴2度遭狼師毒手，經轉知老師，老師與社工關心時，她哭泣、情緒激動猛敲肚子，經校方報案。

涂在警詢及檢偵訊時，辯稱雙方合意。辯護人質疑，小麗並無心智缺陷，也未對外求援，事後還與涂一起用餐。

小麗稱，她找不到工作、且無人接送，才請涂幫忙，兩人在火車站見面時，她害怕發抖向涂說：「不要這樣做，因為爸爸走了，因為他去世了，爸爸會找你算帳」。

學校老師證稱，小麗有類似學習障礙；前任職超商說，她溝通有落差，無法做較複雜或收銀結帳任務，安排清潔工作。豐原醫院鑑定認為，她綜合知能表現為邊緣性智能不足，語言及生活處理速度較差。

一審法官認為，涂趁小麗尋求協助，一連2天強制性交，造成她難以磨滅的心理創傷，審理時否認強制性交，審酌已與被害人調解、賠償，依對心智缺陷之人犯強制性交罪判6年8月，涂不服上訴。

台中高分院審理時，涂認罪，主張已和解、賠償，並獲原諒，他深切悔悟，誠心學佛、抄經及禪修，需照顧年邁母親，且犯行手段平和、時間相近，請求輕判。

二審合議庭認為，原審均已考量犯罪緊密性、對象及犯罪手法，兼顧刑罰衡平、罪刑相當，判決駁回。

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