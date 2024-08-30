段姓男子和友人前年2月間相約吃薑母鴨進補，在薑母鴨店門口違規停車，引來附近住戶杜姓女女子不滿，拿手機拍照蒐證準備檢舉，段男見狀上前攔阻止，杜女繼續拍攝不退讓，段男出手拍鏡頭，還飆駡杜女三字經、「檢舉醜女人」等語，杜女憤而提告。法官審理後認為，依當時客觀環境和事件前因後果，段男駡人不具持續性、擴散性，雖讓杜女感到不舒服，但仍罪證不足判無罪。

這宗糾紛發生在2022年2月25日晚上8點多，段姓男子和友人相約到高雄市三民區九如一路某薑母鴨店進補，當天天氣冷，薑母鴨店生意很好，附近卻沒有停車場，食客們違規停車情況嚴重，造成附近居民出入不便，杜姓女子拿出手機對違規停車者拍照蒐證，準備向警方檢舉這些違規停車的食客。

當時剛到的段男也違規停車，見到愛車被杜女拍照後準備舉發，立即上前和杜女理論，過程中，段男情緒失控，先罵幾句三字經，再痛駡杜女「檢舉醜女人」、「戴口罩不敢見人」等語，店家見狀出來排解，段男又嗆一句 「不要理會這個白癡」，杜女感覺人格受辱，報警提告。

段男在高雄地院審理時坦承駡人，法官檢視雙方衝突過程的影片，認為段男爆粗口罵人，令杜女感覺受到冒犯、心生不悅，但依雙方發生紛爭的前因後果及客觀環境，不至於讓杜女名譽遭受嚴，且段男駡人的話語與網路散布的侮辱言論不同，不具持續性、擴散性，認定罪證不足，判段男無罪，全案可上訴。