黑鷹直升機人員特搜隊員協助7名山友吊掛進艙，協助山友平安脫困。（空勤總隊提供／楊靜茹南投傳真）

楊靜茹翻攝

7人登山團攀登中央山脈南三段，預計31日從南投縣東埔郡大林道下山，未料29日傍晚暴雨，造成郡大溪溪水暴漲，溪水水深及脖子，今天上午暴漲溪水未消退求救，南投縣消防局獲報代為申請空中救援，台中空勤總隊派黑鷹直升機將山友吊掛下山。

南投縣消防局指出，中央山脈南三段與馬博橫斷、奇萊東稜、干卓萬同為百岳縱走的四大障礙路線，其中南三段天數最多、背負的裝備也多、路程最遙遠、行程最艱困，仍吸引山友組團挑戰，該登山團為6男1女，22日從花蓮縣瑞穗林道入山，預計31日從東埔郡大林道下山，遇郡大溪溪水暴漲求救。

報案人說，他們29日傍晚要溯溪通過郡大溪前往郡大林道工寮，未料傍晚暴雨，造成郡大溪溪水暴漲，溪水水深及脖子，因此在附近的無雙溫泉搭帳篷住了一晚，等待溪水消退，今天上午發現暴漲溪水仍未消退，加上糧食只剩不到1天，決定報警求救。

南投縣防局獲報，考量近期中南部山區午後雷陣雨，局部有較大雨勢，天候狀況不穩，加上山友糧食素勝無幾，且郡大林道1.8公里處大崩塌，代為申請空中救援。

台中空勤總隊30日上午9時55分獲報，立即派遣黑鷹直升機執行任務，10時42分抵達郡大溪旁目標 區並發現待救人員，該處樹林茂密無法落地，經評估採吊掛方式，協助7名山友吊掛進艙，近午將山友送抵信義鄉同富起降場，協助山友平安脫困。