基隆小明（化名）與小英（化名）是兄妹，小英與大雄（化名）是高中同學，因為之前有妨害性自主的官司，因此相約談和解，兩造見面後小明當場亮出藍波刀並對大雄放話「要嘛賠5萬，不然就留一隻手！」，事後大雄報警，小明因涉及強制罪，遭判拘役50日，可易科罰金。可上訴。

此案發生於去年9月18日清晨6時許，當時大雄為了與小英就妨害性自主案進行和解，特地來到小英位於基隆的住處，沒想到卻遭到小英的兄長小明強勢阻攔。據了解，小明對大雄當場放話：「要嘛賠5萬，不然就留一隻手！」甚至手持一把長約40至50公分的藍波刀，讓大雄驚恐萬分，不得不選擇報警。

據警方調查，大雄在警訊時表示，當時小明提出三個選擇：一是轉學或休學，二是支付5萬元賠償，三是留下其中一隻手，並且在言語威脅的同時，還將刀子抽出，讓他心生畏懼。

小明在法庭上雖承認曾拿起刀子，但堅稱並未有強制行為，僅是撿起掉落的刀子並放回原處。然而，法官綜合大雄的供詞以及小明與小英之間的對話紀錄，認為小明的行為已構成對大雄的心理壓迫，並使其自由意志受到控制。特別是當時的談判氛圍，明顯讓大雄感到無法反抗，甚至擔心若稍有不從，將面臨暴力威脅。

法官指出，小明不僅未以理性方式解決糾紛，還在庭上否認犯行，對此行為予以譴責。考量到小明的行為手段及所造成的影響；認定小明已構成強制罪，對其判處拘役50日，可易科罰金。可上訴。