針對民眾黨主席柯文哲住處30日遭檢廉搜索，民眾黨發表聲明，要求檢廉「勿逾越偵查必要範圍」，台北地檢署今下午回應，檢方是依法向法院聲請核發搜索票，罪名為圖利罪，柯文哲在搜索過程沒有抗拒，並願配合檢廉到案接受詢問。而台大婦產科仁醫施景中今（30）日就表示，「如果現在正在醫院裡頭上班，那些平常碰面的老同事，一定會互相擊掌道賀」，引發討論。

施景中今日在臉書上表示，「網路上一片歡呼聲，許多朋友私訊互相走告，可惜我沒有在國內」，施景中直言，「如果現在正在醫院裡頭上班，那些平常碰面的老同事，一定會互相擊掌道賀」。施景中還提到，「柯媽說，我的孩子絕對是清白的，檢調可以去問他的學校，他高中大學的時候也是規規矩矩的」。

施景中坦言，其實如果問老師，以前老師給我們的評語，大概都是「殊堪嘉許」、「堪為表率」之類的。真要問一個人的品德如何，應該還是要問學校的同學、或醫院裡頭的同事。施景中也暗酸「今天這種情景，大概像麟洋配獲得奧運金牌，全民歡騰的狀況可以比擬。聽說在台灣裡還有許多人擺流水席，發雞排。我只好旅館裡，開罐德國修道院啤酒來慶祝」。

而回顧施景中24日的貼文，他以「師父」稱呼柯文哲指出，「當年，師父說當醫生其實沒有那麼好賺。於是他選市長，我們搶著捐錢給他，光我們台大醫院醫師就不知道捐了多少錢」。而現在弊案爆發後，施景中卻指出，「師父改口說，我們不用裝窮，本就買得起1億的房子」。

當年柯文哲說「強者不屑說謊」，這讓施景中也質疑，「到底他不是強者？還是這句話本就是謊言？」施景中最後也提到，「台大醫院裡，我認得有很多的醫師夫妻檔，工作一輩子，我還沒看到誰有辦法買1億的房子。」

★未經判決確定，應推定為無罪。