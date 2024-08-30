百香果農說，百香果IPM，有效減少6成以上農藥用量，每公頃成本省約1萬元，生產出安全高品質的百香果。（楊靜茹攝）

百香果可鮮食，可加工，具多元價值，農業試驗所為了改善百香果農藥殘留狀況，近年輔導埔里大坪頂22名百香果農響應綜合管理技術運用，推廣友善農法，有效減少6成以上農藥用量，每公頃成本還省約1萬元，30日舉行成果發表，盼更多農民加入，擴大栽種面積，讓產業永續。

農試所指出，埔里鎮百香果栽種面積約640公頃、占全台總面積67.1％，有「百香果故鄉」美稱，近10年氣候變遷致高溫、強降雨、霸王級寒流、乾旱等影響，病蟲害加劇，農民若農藥使用不當，致百香果出現農藥殘留問題，因此2015年成立「百香果優良種苗技術服務團」生產健康種苗，2020年成立「百香果IPM（有害生物綜合管理策略）技術輔導團」，成效卓越。

農業試驗所輔導埔里大坪頂22名果農投入百香果IPM，30日舉行成果發表，盼更多農民加入。（楊靜茹攝）

農試所所長林學詩指出，埔里大坪頂地區栽種百香果逾40年，病蟲害長期在大環境中衍生，雖然是全台百香果最大產區，卻是栽種艱困區，除了提供健康的百香果種苗，2020年5名果農游山桂、劉育瑞、洪順德、陳銘和、張佳宏率先配合推動IPM，採用友善農法，如今有22名果農加入，成為推動IPM的種子教師。

洪順德說，IPM以多樣天然資材防治病蟲害，例如硫磺、石灰等防治，加強田間清園及管理，確實有效減少6成以上農藥用量，每公頃成本還省約1萬元，生產出安全高品質的百香果，農試所輔導下，百香果IPM去年獲得農業部永續善農獎，希望有更多人加入，讓友善農法發揮更大效益，減少病蟲害，埔里百香果故鄉能風華再現。