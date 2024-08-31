一名50歲香港婦人兩腿綁藏了6支大陸知名白酒，近日被澳門海關查獲，最高恐被處新台幣20萬元罰款。（澳門海關）

大陸粵港澳三地民間往來多，走私偷運物品案例頻傳。澳門海關近期利用科技手段，對旅客及其行李採取非侵入式檢查，截獲一宗藏身偷運出境個案，涉案的50歲香港婦人因走路「卡卡」被查，並發現其兩腿綁藏了6支大陸知名白酒「貴州茅台」，最高恐被處新台幣20萬元罰款。

據澳門海關網站消息，海關人員28日傍晚在關閘口岸出境旅客檢查區發現1名通關女子動作僵硬，步履緩慢，懷疑藏有可疑物品；另外，該名女子同日多次出入境，「旅客篩選輔助系統」判斷其為高頻次、高風險目標旅客。海關人員使用太赫茲人體成像安檢系統輔助進行初步檢查後，懷疑該名女子綁藏物品。

涉案女子50歲，為香港居民。海關人員於詳細檢查期間，發現該名女子將市值逾1萬元（澳門元，下同，約合新台幣4萬元）的6支大陸白酒與包裝分拆，分別綁藏於大腿前側及後側，意圖規避海關檢查。女子聲稱，上述貨物於關閘附近購買及自用，但未能提供任何票據。

澳門海關表示，已根據澳門《對外貿易法》之相關規定對上述人士做出起訴，一經處罰，最高可被科處5萬元（約合新台幣20萬元）罰款，而被查獲的貨物亦會宣告歸澳門所有。

無獨有偶，自8月2日至22日期間，澳門海關在青茂口岸及關閘口岸共截獲8宗藏身偷運出境個案，共查獲舊智慧型手機176部及15件美妝產品。消息指，涉案8人為大陸及澳門居民，年齡介於35歲至66歲，均因行走時肢體動作異常，或因眼神閃躲、慌張而被查出。